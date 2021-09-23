Судя по сообщению, прощание с Кандауровой состоялось 19 сентября. Односельчане вспомнили ее как искреннюю, доброжелательную и трудолюбивую женщину, которая очень любила жизнь.

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Кандаурова, как вспоминают ее земляки, была неравнодушной к своему поселку и всегда старалась создавать в нем уют. В частности, женщина восхищалась цветами.

Неля помогала выращивать и ухаживать за цветами и растениями в поселке, потому что цветы были ее жизнью. Жаль, что не удалось спасти такую молодую женщину, скорая так и не довезла ее аж до Макарова,

– говорится в некрологе.

Однако жизнь активистки оборвалась, как пишет на своей странице в фейсбуке журналистка Ирина Федорив, из-за бюрократии, связанной с административно-территориальным делением Киевщины.



Жительница Коцюбинского Неля Кандаурова умерла в карете скорой / Фото фейсбук "Общины Коцюбинского"

"Скорая не довезла вовремя из Коцюбинского через Киев до Макарова. Через Киев, до Макарова... Служба скорой помощи... Это то, что я говорила на заседаниях подкомитета Верховной Рады, когда говорила о том, что надо срочно присоединять поселок к Киеву. Мы без медицины, без нормального количества пожарок", – возмутилась она.

Федорив подчеркнула, что так же в 2020 году оборвалась жизнь еще одной жительницы Коцюбинского по фамилии Вовченко. Кроме того, она напомнила, как во время вспышки пандемии коронавируса больных людей везли транзитом через Киев аж в Белую Церковь.



Неля Кандаурова много лет занималась высадкой цветов в Коцюбинском / Фото фейсбук "Общины Коцюбинского"

Чиновники нашли оправдание

Впрочем, представители Департамента охраны здоровья Киевской областной госадминистрации сообщили ТСН, что пациентов из пригорода столицы якобы вынуждены везти туда, где есть свободные реанимационные койки. Также они отметили, что в Коцюбинском есть только семейная амбулатория первичного звена.

Куда доставлять пациента, решают врачи скорой на месте. Больных, нуждающихся в госпитализации, везут и в Бучу, и в Ирпень, и в Макаров. Все зависит от наличия свободных мест в больницах или от специфики помощи, когда пациент нуждается в какой-то специфической узкопрофильной помощи,

– сказали чиновники.

Такую же версию озвучила глава Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Шарко. Она заверила, что на момент трагедии с Кандауровой свободные места в отделении неотложной помощи были только в Макарове.

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Текст публикации "Общины Коцюбинского":

Больно писать о хорошем и добром человеке, покинувшем этот мир. Еще тяжелее родным и близким, которых постигло горе... Сегодня провели в последний путь односельчанку Кандаурову Нелю.

Природа тосковала по человеку, который так любил жизнь. Неля была искренней, доброжелательной и большим трудолюбом. Много лет именно благодаря этим золотым рукам поселок расцветал. Неля помогала выращивать и ухаживать за цветами и растениями в поселке, потому что цветы были ее жизнью. Жаль, что не удалось спасти такую молодую женщину, скорая так и не довезла ее аж до Макарова.

Глубокие соболезнования родным и близким.

Помяните ее искренней молитвой, вспомните добрым словом... Светлая и вечная память…

Текст публикации Ирины Федорив:

Она умерла. Неля Кандаурова.

Скорая не довезла вовремя из Коцюбинского через Киев до Макарова.

Через Киев, до Макарова... Служба скорой помощи...

Это то, что я говорила на заседаниях подкомитета Верховной Рады, когда говорила о том, что надо срочно присоединять поселок к Киеву. Мы без медицины, без нормального количества пожарок... Пожарка на пожар приезжала из Бучи... 3,14....

После акции под комитетом, которая была в 2020 году, когда обсуждали вопрос Коцюбинского, так же умерла Вовченко... У нас же "скорая" скорая....

#Децентралізація!

Пока идут мутки с дерибанниками Беличанского леса, пока представители центральной власти играют в свою тупую игру с командой Карплюка, мы теряем людей. Это не первая смерть. Как можно из анклава вывозить людей через Киев в область? Как??!?!?!?!?!?!?

Ковидных везли через Киев в Белую Церковь. Это просто адский.... Зато нардепа, который не верил в ковид, из области повезли в киевскую больницу.

Vitalik Bezgin, присоедините этот анклав к Киеву. В этом есть целесообразность.