Укр Рус
Киев Новости Киева В Киеве людей затянуло в эскалатор на станции "Вокзальной"
16 февраля, 20:12
2

В Киеве людей затянуло в эскалатор на станции "Вокзальной"

Сергей Попович
Основні тези
  • На станции метро "Вокзальная" в Киеве эскалатор затянул в механизм одежду двух людей, вызывая их падение.
  • Киевский метрополитен и ГСЧС пока не комментировали инцидент.

По меньшей мере 2 человек в Киеве затянуло в эскалатор. Инцидент произошел на станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщают киевские телеграм-каналы.

Смотрите также Из 10 000 подаренных метро Киева стульев осталась четверть: остальные или сломались, или их украли

Что известно об "агрессивном" эскалаторе в киевском метро?

На станции метро "Вокзальная" у девушки в широких штанах эскалатор затянул низ одежды. Женщина, стоявшая рядом не успела среагировать и упала, ее одежду также затянуло в механизм.

В общем пострадали 2 человека. В Киевском метрополитене и ГСЧС ситуацию не комментировали.

Эскалатор в метро Киеве зажевал одежду посетителей: смотрите видео

Обратите внимание! На эскалаторах в случае попадания одежды в механизм необходимо немедленно нажать кнопку "Стоп". Во время движения эскалатором широкую одежду, шарфы и шнурки нужно держать подальше от движущихся частей.

В киевском метро на нескольких станциях обвалился потолок

  • На станции метро "Теремки" в Киеве обвалилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел из-за неоднократных предварительных повреждений конструкций выхода, полученные во время обстрелов.

  • Там проводилась подготовка для дальнейшего частичного ремонта входа. движение поездов продолжается по графику, пострадавших нет.