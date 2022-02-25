Это кровавая война и я буду бороться, – Кличко

Виталий Кличко заявил, что будет защищать Украину с оружием в руках. Его брат Владимир еще раньше вступил в территориальную оборону.

Мэр Киева и Владимир Кличко заявили об этом британским журналистам.

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Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться,

– подчеркнул политик.

В то же время его брат добавил, что всеми способами будет защищать свободу и бороться за демократию.

"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство Украина, и суверенитет ее граждан. За этими словами следуют обстрелы и танки. Мы переживаем разрушения и смерти", – сказал Владимир Кличко.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.