Мэр Киева и Владимир Кличко заявили об этом британским журналистам.
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Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться,
– подчеркнул политик.
В то же время его брат добавил, что всеми способами будет защищать свободу и бороться за демократию.
"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство Украина, и суверенитет ее граждан. За этими словами следуют обстрелы и танки. Мы переживаем разрушения и смерти", – сказал Владимир Кличко.