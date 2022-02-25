Мер Києва та Володимир Кличко заявили про це британським журналістам.

До теми Лише за сьогодні: кількість втрат окупантів перевалила за тисячу

Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися,

– наголосив політик.

Водночас його брат додав, що всіма способами захищатиме свободу й боротиметься за демократію.

"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті", – сказав Володимир Кличко.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!