Мер Києва та Володимир Кличко заявили про це британським журналістам.
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Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися,
– наголосив політик.
Водночас його брат додав, що всіма способами захищатиме свободу й боротиметься за демократію.
"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті", – сказав Володимир Кличко.