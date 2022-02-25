Об этом сообщили в фейсбуке Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось 25 февраля около 14:30.

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ВСУ будут защищать свою землю

Там подчеркнули, что такое количество потерь военных за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что ВСУ стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта,

– отметили в сообщении.

"Верьте в Вооруженные силы Украины", – призвали в Сухопутных войсках. Ранее президент Зеленский обратился к нашим военным. Он подчеркнул, что они – все, что у нас есть.