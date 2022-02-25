Президент обратился к гражданам 25 февраля около 13:00, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что произошло не просто вторжение России в Украину, а начало войны против Европы.

Читайте также Это начало войны против Европы, – Зеленский

Зеленский к ВСУ: Вы все, что у нас есть

Глава государства обратился к украинским военным, которые отчаянно защищают родную землю и дают отпор российскому захватчику.

Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, кто защищает наше государство. Слава Украине,

– отметил Зеленский.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Новое обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео



