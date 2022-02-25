Президент обратился к гражданам 25 февраля около 13:00, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что произошло не просто вторжение России в Украину, а начало войны против Европы.
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Зеленский к ВСУ: Вы все, что у нас есть
Глава государства обратился к украинским военным, которые отчаянно защищают родную землю и дают отпор российскому захватчику.
Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, кто защищает наше государство. Слава Украине,
– отметил Зеленский.
Новое обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео