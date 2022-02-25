Президент звернувся до громадян 25 лютого близько 13:00, пише 24 канал. Він наголосив, що сталсоя не просто вторгнення Росії в Україну, а початок війни проти Європи.
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Зеленський до ЗСУ: Ви все, що у нас є
Глава держави звернувся до українських військових, які відчайдушно боронять рідну землю й дають відсіч російському загарбнику.
Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні,
– зазначив Зеленський.
Нове звернення Зеленського до українців: дивіться відео
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