Эвакуация и сборы на стадионе: в киевской школе отреагировали на "заминирование"
Источник:nashatroeshka
Учебный процесс во многих школах Киева 18 января был сорван из-за сообщения о массовом заминировании учебных заведений. Из-за анонимного уведомления, поступившего в СБУ, в 46 школе пришлось проводить эвакуацию.
Выводили на территорию школы из здания и учащихся гимназии №283 на Троещине. По словам педагогов, в последние дни процесс эвакуации вынужденно проводили уже несколько раз.
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Детей собирали на школьном стадионе
- Как только работники школы узнали об очередном заминировании, они сразу начали выводить детей на улицу.
- Учеников собрали на территории заведения на стадионе, где они ждали родителей или окончания проверки здания кинологами и взрывотехниками.
- Возобновили ли обучение после эвакуации в 283 гимназии, неизвестно.
Смотрите видео эвакуации детей из киевской школы на Троещине:
День массовых минирований
Утром 18 января сотрудникам СБУ поступила информация о наличии взрывчатки в Апелляционном суде. Кроме того, неизвестный известил о заминировании нескольких школ в каждом из районов города.
К счастью, никаких опасных предметов специалисты не обнаружили. Впрочем, многим родителям учащихся начальных классов пришлось срываться с работы и уезжать забирать малышей.