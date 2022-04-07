К Буче и Ирпеню добавились Бородянка и Макаров, огромное горе – Поворозник
Ситуация в Киевской области остается довольно сложной. Пока в городки призывают людей не возвращаться.
Власти столицы помогают поврежденным населенным пунктам техникой, гуманитаркой и рабочими бригадами. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.
Обратите внимание Через неделю будут проездными дороги, – мэр Ирпеня ответил, можно ли возвращаться в город
Ситуация в Киевской области сложная
По его словам, в городки просят пока не ехать. Там проводят работы по обезвреживанию взрывных устройств, расчистке завалов, восстановлению электричества, газо- и водоснабжению.
Он отметил, что ситуация в разрушенных населенных пунктах достаточно сложная. Поэтому в Гостомеле продлили комендантский час до 14 апреля.
К Гостомелю, Буче и Ирпеню добавились Бородянка и Макаров. Это – огромное горе для всех нас,
– подчеркнул Поворозник.
Поворозник рассказал о ситуации в Киевской области: смотрите видео