Кабмин выделил 200 миллионов на достройку нового терминала в "Борисполе"

Представители Правительства решили направить 0.2 миллиарда гривен на реализацию проекта нового терминала в международном аэропорту "Борисполь". Когда именно должны завершить строительство, пока неизвестно.

Члены Кабинета министров утвердили документ, который описывает порядок использования выделенных из бюджета средств для пополнения капитала "Борисполя". Речь идет о выделении 200 миллионов гривен на строительство терминального комплекса на улице Киевский Шлях 2/1-А.

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Согласно пояснительной записке, появление нового терминала позволит аэропорту увеличить пассажиропоток и повысить уровень обслуживания.

Будут достраивать новый комплекс при наличии трех закрытых

О достройке какого именно терминала говорится в документе, пока неизвестно. Впрочем, в Борисполе сейчас функционируют 3 из 6 полностью построенных терминалов.

Терминал D является основным, а в F направляют рейсы лоукостов и чартеры. При этом комплекс F фактически стоит полупустым из-за не очень большого количества полетов и пассажиров.

Третьим работающим терминалом является грузовой.

Кроме того, в "Борисполе" существуют терминалы A, B и C. Их закрыли и законсервировали в 2011, 2014 и 2012 годах соответственно.

Будет обслуживать официальные делегации

Дополнительные 200 миллионов Кабмин выделил на достройку комплекса "Зал официальных делегаций". Работы по реализации этого проекта вели к Евро-2012. Впрочем, строительство превратилось в долгострой. Как именно этот терминал сможет повысить пассажиропоток "Борисполя", в пояснительной записке не сказано.