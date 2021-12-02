Камеры записали, как пассажирка киевского метро попала под поезд: жуткое видео 18+

Молодая женщина, которая вечером 2 декабря упала под поезд метрополитена, пыталась покончить с собой. Пассажирка прыгнула с перрона как раз в то время, когда поезд подъезжал к станции.

Девушка, которую пришлось спасать работникам ГСЧС, лишь чудом выжила. После удара о вагон ее отбросило между путями. Поезд остановился таким образом, что потерпевшая оказалась между его первым и вторым вагонами.

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Сейчас она находится в больнице. Какие именно травмы получила пассажирка метрополитена, неизвестно.

Прыгнула внезапно для всех



Спасателям пришлось лезть под поезд / Фото ГСЧС Киева

Инцидент на станции метро "Дворец Украина" произошел 2 декабря в 17:25. Женщина стояла на перроне в ожидании поезда вместе с сотнями других пассажиров.

Когда поезд подъезжал, внезапно для всех она прыгнула.

В 17:42 об инциденте узнали спасатели, которые быстро прибыли на место происшествия.

Чтобы достать потерпевшую, пришлось обесточивать рейку.

Работники ГСЧС пролезли под вагон и закрепили женщину к носилкам. Потом ее вытащили на перрон и донесли до выхода со станции. Пострадавшую госпитализировали в больницу.



Спасатели достали женщину на поверхность / Фото ГСЧС Киева

На время спасательной операции сотрудники метрополитена организовали движение поездов между станциями "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Васильковской" до "Теремков". Впоследствии работа подземки возобновилась в обычном режиме.

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