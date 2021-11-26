В КГГА назвали время и место прощания с экс-мером Омельченко

Прощание с бывшим мэром Киева Александром Омельченко состоится 29 ноября на втором этаже Колонного зала КГГА (улица Крещатик, 36).

Церемония продлится с 10:00 до 13:00. На нее будут пускать всех желающих горожан, однако с соблюдением карантинных ограничений.

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Место последнего упокоения

После прощания в КГГА процессия отправится на Байковое кладбище. По информации телеграм-канала "Типичный Киев", именно там Омельченко похоронят 29 ноября в 14:00. Панихида по умершему состоится в ночь на понедельник в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Московского патриархата.

Что будут проверять у желающих отдать дань уважения

Кроме того, что киевлян в Колонный зал будут пускать группами, у них также будут проверять наличие одного из таких документов:

зеленый COVID-сертификат;

отрицательный ПЦР-тест;

экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа;

документ о выздоровлении.

Какие регалии были у Омельченко

В КГГА напомнили, что Омельченко удостоили звания Героя Украины. Кроме того, он был кавалером ордена III степени Князя Ярослава Мудрого, заслуженным строителем Украины, почетным гражданином города Киева.

Не смог преодолеть коронавирус

Омельченко не стало днем 25 ноября. Он умер от последствий коронавируса. Более трех недель политик боролся с болезнью, но не смог выздороветь. Инфекция спровоцировала сильное поражение его легких, поэтому больной постоянно находился под кислородной маской.

Кроме того, сын покойного рассказал, что он имел много сопутствующих болезней, которые существенно пошатнули здоровье. Медики пытались реанимировать бывшего мэра, но были уже бессильны.

Текст публикации КГГА, "Типичного Киева":

Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА

В понедельник в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (улица Крещатик, 36, 2-й этаж) состоится прощание с Александром Омельченко. Отдать дань уважения бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

Герой Украины, кавалер ордена III степени, Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, Почетный гражданин города Киева, удостоен многих других наград, Глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. Последний месяц он находился на лечении в учреждении здравоохранения.

Церемония прощания будет проходить с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие зеленого COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении.

В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

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По инсайдерской информации, отпевать Александра Омельченко будут в ночь на понедельник в Успенском соборе в Лавре.

Прощание с Сан Санычем состоится в Колонном зале Киевсовета с 10:00 до 13:00, после чего начнется траурная церемония. Похороны состоятся в понедельник в 14:00 на Байковом кладбище.