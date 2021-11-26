Церемонія триватиме з 10:00 до 13:00. На неї пускатимуть усіх охочих містян, однак із дотриманням карантинних обмежень.

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Місце останнього спочинку

Після прощання у КМДА процесія вирушить на Байкове кладовище. За інформацією телеграм-каналу "Типовий Київ", саме там Омельченка поховають 29 листопада о 14:00. Панахида за померлим відбудеться в ніч проти понеділка в Успенському соборі Києво-Печерської лаври Московського патріархату.

Що перевірятимуть в охочих віддати шану

Окрім того, що киян до Колонної зали пускатимуть групами, у них також перевірятимуть наявність одного з таких документів:

зелений COVID-сертифікат;

негативний ПЛР-тест;

експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години;

документ про одужання.

Які регалії мав Омельченко

У КМДА нагадали, що Омельченка нагородили званням Героя України. Крім того, він був кавалером ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслуженим будівельником України, почесним громадянином міста Києва.

Не зміг подолати коронавірус

Омельченка не стало вдень 25 листопада. Він помер від наслідків коронавірусу. Понад три тижні політик боровся з хворобою, але не зміг одужати. Інфекція спровокувала сильне ураження його легень, тож хворий постійно перебував під кисневою маскою.

Крім того, син покійного розповів, що він мав багато супутніх хвороб, які суттєво похитнули здоров'я. Медики намагалися реанімувати колишнього мера, але були вже безсилими.

Текст публікації КМДА, "Типового Києва":

Прощання з Олександром Омельченком відбудеться 29 листопада в Колонній залі КМДА

У понеділок у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вулиця Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з Олександром Омельченком. Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.

Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, Почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, Очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров'я.

Церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність зеленого COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години чи документу про одужання.

До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

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За інсайдерською інформацією, відспівувати Олександра Омельченка будуть в ніч проти понеділка в Успенському соборі у лаврі.

Прощання з Сан Саничем відбудеться у Колонній залі Київради з 10:00 до 13:00, після чого почнеться траурна церемонія. Похорони відбудуться в понеділок о 14:00 на Байковому кладовищі.