Спецпропуска на транспорт в Киеве: в КГГА ответили на главные вопросы

Киевские чиновники разработали электронную систему получения спецпропусков для общественного транспорта в случае введения локдауна. Все предприятия и организации благодаря этому получили возможность заранее оформить заявки на получение спецпропусков.

Поскольку при оформлении заявок многие руководители компаний задавали много вопросов, столичные чиновники решили ответить на те, которые возникали чаще всего.

Что надо знать о спецпропусках в Киеве

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В КГГА отметили, что при наличии спецпропуска во время локдауна можно будет оплачивать проезд с помощью карточки киевлянина, "Киева Цифрового" и Kyiv Smart Card.

После представления списков работников с указанием номеров транспортных карточек руководитель должен получить письмо с подтверждением разрешения каждому из работников. Транспортная карта человека с спецпропуском активируется автоматически. Карточки же других жителей столицы перестанут действовать на время сурового карантина.

Вероятно, чиновники будут разрабатывать систему для разового проезда физических лиц при критической необходимости.

Полный механизм регистрации и подачи заявок на получение пропусков описан по ссылке.

Если зарегистрироваться в системе невозможно, надо написать разработчикам на электронный адрес: qpass@kyivcity.gov.ua.

По словам чиновников, переход к электронным спецпропускам должен решить несколько критических вопросов, которые возникали во время локдаунов раньше. Во-первых, это касается коллапса транспортной системы, когда чиновники не успевали выдать разрешения на проезд всем, кому они необходимы. Кроме того, бумажный спецпропуск достаточно легко подделывали, из-за чего через несколько дней после начала локдауна транспортом пользовалось огромное количество людей.