В КГГА ответили на обвинения в коррупции относительно закупки лекарств для онкобольных

Чиновники Департамента здравоохранения КГГА опровергают обвинения правоохранительных органов в краже средств, выделенных на лекарства для онкобольных. Представители местной власти также подчеркнули, что все закупки проводят через систему Prozorro.

По словам чиновников, процесс проведения закупок через торговую площадку устраняет возможность внешнего вмешательства и исключает коррупционную составляющую. Поэтому в КГГА назвали обвинения безосновательными и некорректными.

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Чиновники предоставили следователям все документы, которые те требовали.

В КГГА говорят о попытках дестабилизации работы

Чиновники отметили, что обыск в Департаменте здравоохранения проводили по решению Подольского районного суда.

Целью следственных действий правоохранители отмечали поиск вещественных доказательств в уголовном производстве по коррупционного преступления.

Работники КГГА сотрудничают со следствием.

Появление полиции в офисе департамента в местной власти связывают с систематическим давлением на мэра и его команду, а также в попытке дестабилизации работы КГГА со стороны Офиса президента.

Обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА проходят чуть ли не каждый день в течение нескольких месяцев. В ГБР, налоговой милиции и полиции постоянно говорят о совершении коррупционных преступлений со стороны чиновников. Виталий Кличко связывает следственные действия с попытками остановить работу местной власти и уволить его с должности руководителя КГГА.