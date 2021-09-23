В КГГА поделились потрясающей статистикой использования е-билетов в Киеве

После 3 месяцев с момента перехода муниципального транспорта Киева с бумажных билетов на электронные местные власти могут праздновать. Ведь за это время е-билетом воспользовались почти 72 миллиона раз.

Более 50% QR-билетов жители столицы покупают в "Киеве Цифровом". 52 миллиона раз электронным билетом воспользовались в метро. В наземном транспорте такую валидацию применяли меньше – 20 миллионов раз.

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Такие данные привели 23 сентября в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Киев цифровой" обогнал даже кассы

Чиновники отметили, что за 3 месяца безбумажного периода количество использований электронных билетов по сравнению с прошлым выросло на 250%.

С 15 августа по 15 сентября в кассах метро, терминалах EasyPay и "Киев цифровой" приобрели 4 миллиона QR-билетов. А непосредственно в приложении жители столицы купили более 2 миллионов е-билетов.

Кроме того, в КГГА напомнили, что QR-билетами можно оплачивать проезд в подземке, троллейбусах, трамваях и автобусах, а также в городской электричке и фуникулере.

Срок действия е-билета – 15 дней. Если же кто-то не успевает воспользоваться билетом, в приложении его можно отправить другу. Для этого надо нажать кнопку "Поделиться билетом" и отправить его в удобный мессенджер или на почту.