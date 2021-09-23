Понад 50% QR-квитків жителі столиці купують у "Києві Цифровому". 52 мільйони разів електронним квитком скористалися у метро. У наземному транспорті таку валідацію застосовували менше – 20 мільйонів разів.

Дивіться також У Києві тітушки напали на автобуси компанії, яка перейшла на нові правила перевезень пасажирів

Такі дані навели 23 вересня у департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

"Київ цифровий" обігнав навіть каси

Чиновники зазначили, що за 3 місяці безпаперового періоду кількість використань електронних квитків у порівнянні з минулим зросла на 250%.

З 15 серпня до 15 вересня у касах метро, терміналах EasyPay і "Київ Цифровий" придбали 4 мільйони QR-квитків. А безпосередньо у застосунку мешканці столиці купили понад 2 мільйони е-квитків.

Крім того, у КМДА нагадали, що QR-квитками можна оплачувати проїзд у підземці, тролейбусах, трамваях та автобусах, а також у міській електричці та фунікулері.

Термін дії е-квитка – 15 днів. Якщо ж хтось не встигає скористатися квитком, у додатку його можна надіслати другу. Для цього треба натиснути кнопку "Поділитися квитком" та відправити його у зручний месенджер або на пошту.