В КГГА рассказали, как в Киеве прошла ночь

Оккупанты продолжают активные действия по наступлению на Киев. Однако ночь с 19 на 20 марта была довольно спокойной.

В столице работают инфраструктура и заведения. Местным предоставляют коммунальные услуги.

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В Киеве завершился комендантский час. Сейчас город продолжает жить в режиме военного времени.

Что работает в Киеве

Как сообщили в Киевском городском совете, в столице работают:

коммунальный транспорт;

продовольственные и зоомагазины;

аптеки;

банки;

автозаправочные станции;

автосервисы.

Кроме этого, в населенном пункте возобновляют работу мини-ярмарки и столичных рынков.

Будут работать северный и Дарницкий мосты

В Киеве работает гуманитарный штаб для обеспечения едой, медикаментами и самым необходимым для всех, кто в этом нуждается.

Сегодня, 20 марта, будут работать северный и Дарницкий мосты – для сообщения левого и правого берега.

В КГГА призвали водителей пропускать без очереди автомобили скорой помощи и транспорт, который перевозит гуманитарный груз.

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