В КГГА рассказали, во сколько городу обошлась главная елка на Софийской площади

Установка главной елки Украины и праздничного городка возле нее финансировалось из городского бюджета и денег, привлеченных организаторами.

В ответе на запрос 24 канала чиновники отметили, что средства пошли на обустройство локаций Софийской площади, Владимирского проезда, а также Центрального парка культуры и отдыха. В частности город выделил на эти нужды 2,2 миллиона гривен.

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Что оплатили из бюджета города

В КГГА отметили, что за бюджетные средства смогли:

оплатить услуги по монтажу конструктива арт-объектов "входные арки", по монтажу, украшению и декорированию арт-объектов на Софийской площади – 182 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу, украшению и декорированию объектов на Софийской площади – 301,75 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу и подключению световых инсталляций арт-объекта "Елка 2022" на Софийской площади – 387,72 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу и подключению световых инсталляций арт-объекта "Вокруг елки" (светодиодные гирлянды) – 499,02 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу и подключению световых инсталляций новогодних домиков – 378,94 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу и подключению световых арт-инсталляций и фотозон "Рождественская комета" на Софийской площади и Владимирском проезде – 154,35 тысячи гривен;

оплатить услуги по монтажу и подключению световых арт-инсталляций в Центральном парке культуры и отдыха города Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада) – 296,2 тысячи гривен.

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Кто еще создавал праздник для киевлян

Также в документе рассказали, что по результатам творческого конкурса ответственным за проведение проекта "Новый год 2022" в центре столицы назначили компанию "Глобал-Декор". Именно она обязалась вместе с властями Киева софинансировать празднование Нового года и Рождества возле главной елки страны.

Расходы, связанные с приобретением главной новогодней елки, игрушек, мишуры, гирлянд и тому подобное, с оплатой эксплуатационных расходов, обслуживанием и электроснабжением елки и локаций, осуществляются организатором проекта "Новый год 2022" – обществом с ограниченной ответственностью "Глобал-Декор" за собственный счет,

– говорится в официальном ответе на запрос.

В то же время в КГГА уточнили, что не знают суммы, которую потратила частная компания на рождественское благоустройство центра Киева.

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