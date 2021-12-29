У відповіді на запит 24 каналу чиновники зазначили, що кошти пішли на облаштування локацій Софійської площі, Володимирського проїзду, а також Центрального парку культури та відпочинку. Зокрема місто виділило на ці потреби 2,2 мільйона гривень.

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Що оплатили з бюджету міста

У КМДА зазначили, що за бюджетні кошти змогли:

оплатити послуги з монтажу конструктиву арт-об'єктів "Вхідні арки", з монтажу, прикрашання та декорування арт-об'єктів на Софійській площі – 182 тисячі гривень;

оплатити послуги з монтажу, прикрашання та декорування об'єктів на Софійській площі – 301,75 тисяч гривень;

оплатити послуги з монтажу та підключення світлових інсталяцій арт-об'єкту "Ялинка 2022" на Софійській площі – 387,72 тисяч гривень;

оплатити послуги з монтажу та підключення світлових інсталяцій арт-об'єкту "Навколо ялинки" (світлодіодні гірлянди) – 499,02 тисячі гривень;

оплатити послуги з монтажу та підключення світлових інсталяцій новорічних будиночків – 378,94 тисяч гривень;

оплатити послуги з монтажу та підключення світлових арт-інсталяцій фотозон "Різдвяна комета" на Софійській площі та Володимирському проїзді – 154,35 тисяч гривень;

оплатити послуги з монтажу та підключення світлових арт-інсталяцій у Центральному парку культури та відпочинку міста Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду) – 296,2 тисячі гривень.

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Хто ще створював свято для киян

Також у документі розповіли, що за результатами мистецького конкурсу відповідальним за проведення проєкту "Новий рік 2022" у середмісті столиці призначили компанію "Глобал-Декор". Саме вона зобов'язалася разом із владою Києва співфінансувати святкування Нового року та Різдва біля головної ялинки країни.

Видатки, пов'язані з придбанням головної новорічної ялинки, іграшок, мішури, гірлянд тощо, з оплатою експлуатаційних витрат, обслуговуванням та електропостачанням ялинки та локацій, здійснюються організатором проєкту "Новий рік 2022" – товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал-Декор" за власний рахунок,

– йдеться в офіційній відповіді на запит.

Водночас у КМДА уточнили, що не знають суми, яку витратила приватна компанія на різдвяний благоустрій центру Києва.

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