В КГГА рассказали, как в случае чрезвычайной ситуации будет работать транспорт Киева

В настоящее время общественный транспорт столицы работает в штатном режиме. Однако, в случае чрезвычайной ситуации, он перейдет на работу по мобилизационному плану.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Он отметил, что метрополитен – сооружение двойного назначения.

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Что есть в метро

Метро могут использовать как для перевозки пассажиров, так и для хранилища людей. Кандибор рассказал, что подземка будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в пиковые часы. В общей сложности это 6 часов в день.

Все остальное время метрополитен будут использовать в качестве укрытия. Он снабжен специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей,

– сказал директор Департамента транспорта.

Он добавил, что метрополитен имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтро-вентиляционные установки для очистки воздуха. Кроме этого, на каждой станции имеются герметирующие затворы.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор / Фото КГГА

Кого будут перевозить в метро

Кандибор сказал, что во время чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по спецрежиму. На всех транспортных предприятиях транспорта обеспечат круглосуточное дежурство.

В первую очередь, будут обеспечивать перевозки работников предприятий критической инфраструктуры и предприятий жизнеобеспечения населения. Кроме того, будут усиленно охранять мосты, аэропорты и дороги к ним.

Разработали специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме "Укрытие", станции закрываются на время укрытия для защиты населения и работников метрополитена,

– сказал Кандибор.

Какие "ветки" прекратят работу

По словам Кандибора, прекратит работу "красная ветка", поскольку это открытый участок. Однако киевляне, живущие на левом берегу, смогут эвакуироваться на специальных автобусах в подземную часть метрополитена.

Кандибор объяснил, что метрополитен будет охранять линейное управление Национальной полиции Украины и служба военизированной охраны. Сейчас метро работает в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные террористические проявления.

"Работу маршрутов с незначительным пассажиропотоком могут остановить. Освобожденный подвижной состав могут быть привлечены для других нужд, определенных мобилизационных заданий", – добавил Кандибор.

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Ситуация под контролем

Директор Департамента транспортной инфраструктуры также рассказал, что на каждой станции есть дефибрилляторы. Кроме этого, в кассах и на постах полиции есть аптечки для первой медицинской помощи.

"Еще раз подчеркиваю, что ситуация остается под контролем, мы полностью владеем всей информацией", – заверил он.

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