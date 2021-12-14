Киев готовится к чрезвычайной ситуации из-за возможного военного вторжения России, – Кличко

В Киеве идет подготовка к введению чрезвычайной ситуации в случае продолжения российской агрессии. Мэр столицы организует общественную оборону и работу города в случае полномасштабных боевых действий на территории Украины и Киева.

Об этом написал Виталий Кличко в статье для газеты Bild. По его словам, в настоящее время в столице активизировали работу по подготовке резервистов, а также их набору. Кроме того, мэр подчеркнул, что на границе с Украиной и на захваченных россиянами территориях находятся 100 тысяч военнослужащих армии РФ.

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Политик призвал Германию разблокировать поставки оружия оборонного направления в Украину.

Существует беспрецедентная угроза

По словам Кличко, сейчас существуют разные варианты нападения России на Украину. Киев, в частности, и наше государство вообще объязаны быть готовы ко всем из них.

Мэр напомнил, что перед оккупацией Крыма и части Донбасса в 2014 году почти все международные наблюдатели говорили о невозможности такого поступка со стороны Кремля.

Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО по поставке оборонного оружия Украине! Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна,

– подчеркнул Кличко.

Меркель лично блокировала поставки вооружения

По данным Bild экс-канцлер Ангела Меркель лично блокировала поставки оружия Украине со стороны НАТО. Делала она это с мая 2021 года.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников озвучил свое заявление о том, что Германия занимается строительством Северного потока-2, но блокирует получение нашим государством возможностей для защиты себя. Чиновник назвал такую ​​позицию Берлина "очень несправедливой".