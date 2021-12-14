Про це написав Віталій Кличко у своїй статті для газети Bild. За його словами, наразі у столиці активізували роботу з підготовки резервістів, а також їх набору. Крім того, мер наголосив, що на кордоні з Україною та на захоплених росіянами територіях розташовано 100 тисяч військовослужбовців армії РФ.

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Політик закликав Німеччину розблокувати постачання зброї оборонного напрямку Україні.

Існує безпрецедентна загроза

За словами Кличка, наразі існують різні варіанти нападу Росії на Україну. Київ зокрема та наша держава взагалі мають бути готовими до всіх із них.

Також мер нагадав, що перед окупацією Криму та частини Донбасу у 2014 році майже всі міжнародні спостерігачі казали про неможливість такого вчинку з боку Кремля.



Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення НАТО щодо постачання оборонної зброї Україні! Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою,

— підкреслив Кличко.

Меркель особисто блокувала постачання озброєння

За даними Bild ексканцлерка Ангела Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні з боку НАТО. Робила вона це з травня 2021 року.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков озвучив свою заяву про те, що Німеччина займається будівництвом Північного потіку-2, але водночас блокує отримання нашою державою можливостей для захисту себе. Посадовець назвав таку позицію Берліну "дуже несправедливою".