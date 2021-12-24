На Киев надвигаются сильные снегопады: горожан призвали не выезжать из дома на авто

В ближайшие несколько дней Киев ожидают сильные снегопады. Из-за этого 24 декабря жителей столицы попросили по возможности не выезжать из дома на личных авто.

Власти города надеются минимизировать количество аварий и заторов на дорогах во время непогоды. В качестве альтернативы они предложили общественный транспорт.

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Опасаются коллапса

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что все припаркованные авто ни в коем случае не должны мешать работе снегоуборочной техники. Если такое будет случаться, машины будет забирать эвакуатор.

В то же время он подчеркнул, что коммунальные службы готовы в усиленном режиме бороться с последствиями ухудшения погоды. Специальную технику Киевавтодора перед выходными заранее расположат так, чтобы она была сразу готова к расчистке снега и обработке дорог противогололедными смесями.

Для этого привлекут 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Следить за их работой можно будет на специальной карте.

Столичная инспекция благоустройства в период усиленных осадков тщательно контролирует снегоуборки на балансовых участках. Снег возле зданий и сооружений должен быть убран, и владельцы несут персональную ответственность,

– подчеркнул Поворозник.

Тех, кто не будет придерживаться этих требований, ожидает административная ответственность и штрафы: для физических лиц – 340 – 1360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей – 850 – 1700 гривен.

Грузовикам нельзя

В период холодов в Киеве работают пункты обогрева, где может укрыться от мороза каждый, кто в этом нуждается. КГГА обнародовала полный перечень адресов.

Чтобы город во время снегопадов не сковали огромные пробки, КГГА также ограничила въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Это, прежде всего, необходимо для разгрузки трафика и обеспечения нормальной расчистки путей.

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Текст публикации Николая Поворозника:

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в столице ожидаются снегопады. Город готов к ухудшению погодных условий и преодолению последствий непогоды.

Напоминаю, что в городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и во время непогоды.

Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет нам разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки.

К работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. Специальную технику коммунальной корпорации Киевавтодор располагают на исходных позициях еще до начала осадков, чтобы оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборки снега. Для очистки и обработки улиц в целом есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Где именно работает спецтехника, можно увидеть на онлайн-карте.

Как всегда, в период ухудшения погодных условий призываю горожан по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному. Водителям напоминаю, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать. И, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны на дорогах!

Столичная инспекция благоустройства в период усиленных осадков тщательно контролирует снегоуборки на балансовых участках. Снег возле зданий и сооружений должен быть убран, и владельцы несут персональную ответственность.

Статьей 152 Кодекса Украины Об административных правонарушениях за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц – 340 – 1360 гривен, для должностных лиц и предпринимателей – 850 – 1700 гривен.