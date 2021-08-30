Киев накрыла непогода: град, гроза, поваленные деревья и пожар из-за молнии – яркие видео

Как и предупреждали синоптики, вечером 30 августа в Киеве произошла настоящее стихийное бедствие. За считанные часы на почти всю столицу обрушилась серьезная стихия.

На левом берегу начался затяжной дождь. Однако на Правом непогода разбушевалась очень серьезно – с градом, молниями и поваленными деревьями.

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Информации о пострадавших в результате стихии пока нет.

Подтопленные дороги

По предварительным данным, по состоянию на 21:00 метро и пешеходные переходы столицы пока не затопило. Во избежание подтоплений руководство подземки решило ограничить работу станции "Героев Днепра" на вход и выход.

На улице Борщаговской вода залила трамвайные пути и проезжую часть. Из-за этого движение машин фактически остановилось.

Последствия непогоды в Киеве: смотрите видео 24 канала

Смотрите видео стихии в Киеве ("Ху**ый Киев"):

Кроме того, на улице Льва Толстого из-за шквальных порывов ветра на проезжую часть упало большое дерево. Оно рухнуло на одну из машин и блокировало движение транспорта в направлении центра столицы. Свободной для проезда была только одна полоса.

Смотрите видео с места падения дерева в центре Киева:

Наиболее серьезный инцидент, связанный с непогодой, произошел на Виноградаре. Молния попала в электрощитовую кафе "Хутор Виноградарный", после чего произошел пожар.

Яркие вспышки на мгновение осветили район, после чего раздался взрыв. Впоследствии пожар потух сам собой.

Сейчас на место происшествия едут спасатели.

Смотрите видео пожара из-за попадания молнии в Киеве на Виноградаре: