Киев покрывает первым снегом: коммунальщики уже отправились на обработку дорог – фото и видео
Источник:24 канал
Первый не очень мощный снегопад пошел в Киеве вечером 23 ноября. Город постепенно стал белым, однако на дорогах и тротуарах снег очень быстро тает.
Фотографиями и видео первого снега жители столицы делятся в соцсетях. Впрочем, из-за достаточно теплой температуры воздуха наслаждаться красивым явлением природы, вероятно, придется не долго.
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Судя по сообщениям из соцсетей, осадки идут во всех районах Киева, а также в городах области.
Коммунальщики уже спасают владельцев летней резины
Зима в парку Шевченко / Фото Виктории Довгань
Киев засыпает снегом / Фото Лилии Боднар
Обработку мостов, подъемов и спусков, а также улиц с булыжной мостовой начали еще до начала осадков.
Территория военного госпиталя / Фото Виктории Довгань
Работают киевавтодоровцы с жидкими хлоридами, солью и песчаносоляной смесью.
В некоторых районах Киева снег уже укрыл припаркованные машины / Фото 24 канала
Кроме того, представители местных властей отметили, что у коммунальной корпорации есть 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники для содержания дорог, мостов, велодорожек и тротуаров зимой.
Киев во время снегопада выглядит мистически и очень красиво / Фото Виктории Довгань
Также в КГГА отметили, что водителям в период ухудшения погоды нужно быть особенно осмотрительными во время поездок. Также не нужно оставлять машины на тротуарах и крайних полосах дорог и обочинах, поскольку машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.
Смотрите видео первого снега в Киеве: