Киев на пороге праздников: на Банковой уже установили каток – фото новой локации
Источник:24 канал
Киев активно начал готовиться к Новому году и Рождеству. Праздничные локации уже частично установили даже возле Офиса президента Украины на улице Банковой.
В частности, там уже появился ледовый каток. Ее разместили под елкой и огородили небольшим забором. Кроме того, на площади перед зданием стоят гигантские буквы YOUkraine.
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Возле Офиса президента продолжают обустраивать каток / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Каток разместили под елкой и огородили забором / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
В столице активно готовят новогодне-рождественские локации / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
На Банковой также начали подготовку к Новому году / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Площадь перед офисом президента Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
"Рождение" главной елки
- На Софийской площади столицы 29 ноября уже начали монтировать главную елку страны.
- Полная сборка искусственного дерева займет 10 дней. Известно, что его, как и эксклюзивные расписные игрушки, привезли из Львова.
- На этот раз праздничные локации украсят в тематике рождения Иисуса.
- Что касается праздничной ярмарки, то там решили сменить формат меню, чтобы не нарушать карантинных требований.