Киев праздничный и Киев обыденный: как за несколько недель кардинально изменился центр столицы
Источник:24 канал
Из центра столицы после окончания рождественских праздников уже успели убрать все праздничные украшения. Теперь Киев вернулся к обыденной жизни и стал выглядеть как совсем другой город.
Например, Софийская площадь, сказочными фотографиями которой на Новый год любовался весь мир, стала обычным заснеженным центром без магической атмосферы.
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Спустя месяц после зимних праздников Софийская площадь изменилась до неузнаваемости / Фото Валентины Полищук, 24 канал
"Перекрашенная" столица
На послепраздничных фото Киева заметно, как его праздничный образ контрастирует с обыденным. Да, в течение декабря – января центр сиял золотистыми огнями и гирляндами. Сейчас же без особого освещения, а также из-за снега и пасмурной погоды горожане видят его как обычный городской пейзаж.
Праздничные пейзажи сменились серыми городскими пейзажами / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Колокольня Софии осталась украшением
Впрочем, главная туристическая достопримечательность Софийской площади – колокольня Софии Киевской – выглядит нарядно как среди новогодних декораций, так и в обычные дни. Тысячелетний памятник архитектуры величественно возвышается над сердцем зимнего Киева.
Колокольня Софии остается украшением центра столицы, независимо от праздников / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Рекорд красоты: киевская елка была одной из лучших в Европе
В этом году главная елка Украины вошла в рейтинг 15 самых красивых елок европейских столиц. Его составила международная туристическая организация European Best Destinations. Эксперты, которые формировали список, посоветовали иностранным туристам обязательно посетить Киев, чтобы своими глазами увидеть его красоту, особенно зимой.