Например, Софийская площадь, сказочными фотографиями которой на Новый год любовался весь мир, стала обычным заснеженным центром без магической атмосферы.

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Спустя месяц после зимних праздников Софийская площадь изменилась до неузнаваемости / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Перекрашенная" столица

На послепраздничных фото Киева заметно, как его праздничный образ контрастирует с обыденным. Да, в течение декабря – января центр сиял золотистыми огнями и гирляндами. Сейчас же без особого освещения, а также из-за снега и пасмурной погоды горожане видят его как обычный городской пейзаж.

Праздничные пейзажи сменились серыми городскими пейзажами / Фото Валентины Полищук, 24 канал Колокольня Софии осталась украшением Впрочем, главная туристическая достопримечательность Софийской площади – колокольня Софии Киевской – выглядит нарядно как среди новогодних декораций, так и в обычные дни. Тысячелетний памятник архитектуры величественно возвышается над сердцем зимнего Киева.