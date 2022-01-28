Наприклад, Софійська площа, казковими світлинами якої на Новий рік милувався увесь світ, стала звичайним засніженим середмістям без магічної атмосфери.

До теми Чарівну ялинку на Софійській площі почали розбирати: щемливі фото



Через місяць після зимових свят Софійська площа змінилася до невпізнаваності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал Через місяць після зимових свят Софійська площа змінилася до невпізнаваності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Перефарбована" столиця

На післясвяткових фото Києва помітно, як його святковий образ контрастує з повсякденним. Так, впродовж грудня – січня центр сяяв золотавими вогнями та гірляндами. Зараз же без особливого освітлення, а також через сніг і похмуру погоду містяни бачать його як звичайний міський пейзаж.



Святкові пейзажі змінилися на сірі міські краєвиди / Фото Валентини Поліщук, 24 канал Святкові пейзажі змінилися на сірі міські краєвиди / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Дзвіниця Софії лишилася окрасою

Втім, головна туристична принада Софійської площі – дзвіниця Софії Київської – виглядає ошатно як серед новорічних декорацій, так і в звичайні дні. Тисячолітня пам'ятка архітектури велично вивищується над серцем зимового Києва.



Дзвіниця Софії залишається окрасою середмістя столиці, незалежно від свят / Фото Валентини Поліщук, 24 канал Дзвіниця Софії залишається окрасою середмістя столиці, незалежно від свят / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Рекорд краси: київська ялинка була однією з кращих у Європі

Цьогоріч головна ялинка Україна увійшла до рейтингу 15 найгарніших ялинок європейських столиць. Його склала міжнародна туристична організація European Best Destinations. Експерти, які формували список, порадили іноземним туристам обов'язково відвідати Київ, аби на власні очі побачити його красу, особливо взимку.