Киев стал самым популярным городом среди украинских работников IT

Отечественные специалисты в сфере IT предпочитают жить в Киеве, поскольку считают, что столица – лучший город для работы в отрасли. Следующими городами рейтинга стали Львов и Харьков.

Эксперты DOU проанализировали данные о том, какие города предпочитают IT-специалисты. Как свидетельствует статистика, 96% учившихся в профильной школе или в вузе в Киеве остаются жить и работать в столице.

Смотрите также "Риэлтор" от Бога: на Лесном массиве сдают комнату-балкон за 4 тысячи

Связывают это с тем, что размеры доходов в IT в Киеве самые большие в Украине.

Киевляне едут только во Львов



Рейтинг городов, где учились и работают украинские IT-специалисты / Иллюстрация DOU

Чаще всего в Киев приезжают IT-шники из соседних областей – более половины из учившихся на Черниговщине, Черкасщине и Житомирщине. 47% выпускников профильных вузов из Ровненского и Кировоградского регионов также переезжают в столицу. 48% специалистов Полтавщины также приезжают в столицу.

Также специалисты отметили, что в Киев приехали IT-работники с захваченных Россией территорий – 65% специалистов из Крыма и 52 и 43% из Донецкой и Луганской областей.

Айтишники из Киева приезжают работать в один город – Львов. 1% IT-специалистов, которые оканчивали школу в Киеве и Киевской области, сейчас живут во Львове.

Львов и Харьков покидают только 10% айтишников

Не основным направлением миграции специалистов Киев является только для тех, кто учился в Тернополе и Ивано-Франковске.

В тройку наиболее популярных для работы в IT-отрасли вошли Львов и Харьков. Их покидают только 10% людей, связавших жизнь с информационными технологиями. Несколько хуже ситуация – в Одессе, где остается только 78% айтишников.