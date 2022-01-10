Експерти DOU проаналізували дані про те, яким містам віддають перевагу ІТ-фахівці. Як свідчить статистика, 96% тих, хто вчився у профільній школі чи у виші у Києві, залишаються жити та працювати у столиці.

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Пов'язують це з тим, що розміри доходів у ІТ у Києві є найбільшими в Україні.

Кияни їдуть лише до Львова



Рейтинг міст, де вчилися та працюють українські IT-спеціалісти / Ілюстрація DOU

Найчастіше до Києва приїжджають IT-шники з сусідніх областей – понад половина з тих, хто вчився на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині. 47% випускників профільних вишів з Рівненського та Кіровоградського регіонів також переїжджають до столиці. 48% спеціалістів з Полтавщини також приїздять до столиці.

Також фахівці відзначили, що до Києва приїхали IT-працівники з захоплених Росією територій – 65% фахівців з Криму та 52 та 43% з Донецької та Луганської областей.

Айтишники з Києва приїжджають працювати до одного міста – Львова. 1% ІТ-фахівців, які закінчували школу в Києві та Київській області, нині живуть у Львові.

Львів та Харків покидають лише 10% айтішників

Не основним напрямком міграції спеціалістів Київ є лише для тих, хто вчився у Тернополі та Івано-Франківську.

До трійки найбільш популярних для роботи в ІТ-галузі також увійшли Львів та Харків. Їх покидають лише 10% людей, які пов'язали життя з інформаційними технологіями. Дещо гірша ситуація – в Одеси, де залишається лише 78% айтішників.