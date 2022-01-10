Після того, як допис набув розголосу, власник видалив його. Однак користувачі встигли зробити скриншот і показали киянам, як саме виглядає "смарт"-житло.

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На балконі примудрилися вмістити полиці, шухляди, стіл та шафу / Фото з фейсбуку Дмитра Макагона



Майбутнім мешканцям пропонують спати на ліжку, яке трансформується у крісло / Фото з фейсбуку Дмитра Макагона

Оселя для Дюймовочки

На фото видно, що на балконі встановлені полиці, письмовий стіл, є стілець, шафа та ліжко. Крім того, туди примудрилися вмістити вазон та дзеркало.

Покваптеся встигнути! Винайняти кімнату – вона ж засклений балкон, на Лісовому за 4 тисячі. Країна стартапів,

– із сарказмом зазначив киянин, який помітив оголошення і поділився ним.

Показово, що власник квартири запропонував заселитися у таку "рукавичку" лише дівчатам. За його словами, в інших кімнатах квартири вже живуть люди.

Серед переваг житла він перерахував наявність побутової техніки, окремої вбиральні та ванної, кухні, близьке розташування зупинки транспорту та супермаркету тощо.



Оголошення про здачу в оренду кімнати-балкону за 4 тисячі гривень / Фото з фейсбуку Дмитра Макагона



Власник житла стверджує, що кімната-балкон замикатиметься на ключ / Фото з фейсбуку Дмитра Макагона

Текст публікації Дмитра Макагона:

Покваптеся встигнути! Винайняти кімнату – вона ж засклений балкон, на Лісовому за 4 тисячі. Країна стартапів.