После того, как сообщение получило огласку, владелец удалил его. Однако пользователи успели сделать скриншот и показали киевлянам, как выглядит "смарт"-жилье.
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На балконе умудрились вместить полки, ящики, стол и шкаф / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона
Будущим жителям предлагают спать на кровати, которая трансформируется в кресло / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона
Дом для Дюймовочки
На фото видно, что на балконе установлены полки, письменный стол, стул, шкаф и кровать. Кроме того, туда умудрились вместить вазон и зеркало.
Поторопитесь успеть! Снять комнату – она же застекленный балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов,
– с сарказмом отметил киевлянин, заметивший объявление и поделившийся им.
Показательно, что владелец квартиры предложил заселиться в такую "рукавичку" только девушкам. По его словам, в других комнатах уже живут люди.
Среди преимуществ жилья он перечислил наличие бытовой техники, отдельной туалетной и ванной комнат, кухни, близкое расположение остановки транспорта и супермаркета.
Объявления о сдаче в аренду комнаты-балкона за 4 тысячи гривен / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона
Владелец жилья утверждает, что комната-балкон будет запираться на ключ / Фото из фейсбука Дмитрия Макагона
Текст публикации Дмитрия Макагона:
Поторопитесь успеть! Снять комнату – она же застеклен балкон, на Лесном за 4 тысячи. Страна стартапов.