Киев вернулся в желтую зону: горожанам напомнили о новых запретах

Несмотря на то, что столица Украины с 7 декабря переходит в желтую зону карантина, в ней сохранится ряд строгих ограничений, которые действовали на красном уровне.

В КГГА напомнили, что они вступят в силу с 00:00 и направлены на борьбу с пандемией. В частности, дополнительные запреты будут касаться работы общественного транспорта и торгово-развлекательных центров.

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В транспорт без сертификатов нельзя

Ездить в любом общественном транспорте в столице разрешат только тем, у кого будет:

или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена, сделан не более, чем 72 часа назад;

или документ об обеих дозах вакцины против коронавируса;

или документ о получении одной дозы вакцины (можно использовать только 30 дней);

или желтый или зеленый COVID-сертификат;

или документ о выздоровлении.

В торговые центры детей не будут пускать без взрослых

Это ограничение не будет распространяться на несовершеннолетних.

В желтой зоне карантина торгово-развлекательные центры Киева не смогут пускать детей без сопровождения взрослых, которые имеют перечисленные документы о своей безопасности.

Какие еще нововведения будут ждать в желтой зоне

Также в желтой зоне людям без документов об удовлетворительном состоянии здоровья запретят посещать заведения общественного питания, массовые мероприятия, спортзалы и бассейны.

Также люди должны постоянно иметь при себе документы и не оставлять самовольно мест изоляции или обсервации, если такая нужна.

Новые правила желтой зоны карантина / инфографика Минздрава

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Текст публикации КГГА:

Желтая зона: как будут работать транспорт и торгово-развлекательные центры в столице

В столице с 7 декабря начнут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

Обращаем внимание: в городе установлены дополнительные ограничения для желтой зоны! С 00: 00 7 декабря дополнительно в городе Киеве запрещено:

пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильного, электрического, в том числе метрополитена) пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозної вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;

или желтого или зеленого COVID-сертификата;

или документа о выздоровлении лица от указанной болезни.

Посещение торгово-развлекательных центров лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленый COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Полный перечень противоэпидемических ограничений, предусмотренных для желтой зоны, установлен Постановлением Кабинета Министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями).