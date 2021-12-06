В Киеве 66-летний водитель вылетел с Окружной и уничтожил машину

Мощным ударом в дерево закончилась поездка пожилого владельца Ford Fiesta. Пассажирка легковушки получила серьезные травмы, поскольку не была пристегнута ремнем безопасности.

Авария произошла 5 декабря около 21:00 на Большой Окружной дороге. Водитель Ford двигался в сторону Минского шоссе, однако за рестораном "Колыба" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. На месте происшествия работали медики скорой и полицейские.

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По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны были открыть соответствующее уголовное производство.

Авария произошла на темном участке дороги



Ford врезался в дерево и превратился в лом / Фото "Киева оперативного"

Свидетели говорят, что автовладелец ехал в крайней левой полосе, однако внезапно потерял контроль над машиной.

Произошла авария на совершенно неосвещенном участке окружной дороги.

Водитель влетел в бровку, после чего его машину отбросило в кювет.

Остановилась легковушка в дереве.



Ремонтировать легковушку, скорее всего, нецелесообразно / Фото "Киева оперативного"

Водитель "американца" получил травмы. Впрочем, его пассажирке досталось значительно сильнее. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Пользуясь возможностью, хотелось бы спросить у Автодоровцев (или у кого там на балансе эта улица): уважаемые, а где освещение?

– подписали фотографии с места аварии в сообществе "Киев оперативный".

Смотрите видео с места масштабного ДТП на Окружной дороге в Киеве: