В Киеве 66-летний водитель вылетел с Окружной и уничтожил машину
Источник:"Киев оперативный"
Мощным ударом в дерево закончилась поездка пожилого владельца Ford Fiesta. Пассажирка легковушки получила серьезные травмы, поскольку не была пристегнута ремнем безопасности.
Авария произошла 5 декабря около 21:00 на Большой Окружной дороге. Водитель Ford двигался в сторону Минского шоссе, однако за рестораном "Колыба" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. На месте происшествия работали медики скорой и полицейские.
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По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны были открыть соответствующее уголовное производство.
Авария произошла на темном участке дороги
Ford врезался в дерево и превратился в лом / Фото "Киева оперативного"
- Свидетели говорят, что автовладелец ехал в крайней левой полосе, однако внезапно потерял контроль над машиной.
- Произошла авария на совершенно неосвещенном участке окружной дороги.
- Водитель влетел в бровку, после чего его машину отбросило в кювет.
- Остановилась легковушка в дереве.
Ремонтировать легковушку, скорее всего, нецелесообразно / Фото "Киева оперативного"
Водитель "американца" получил травмы. Впрочем, его пассажирке досталось значительно сильнее. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
Пользуясь возможностью, хотелось бы спросить у Автодоровцев (или у кого там на балансе эта улица): уважаемые, а где освещение?
– подписали фотографии с места аварии в сообществе "Киев оперативный".
Смотрите видео с места масштабного ДТП на Окружной дороге в Киеве: