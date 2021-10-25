В Киеве агрессивный курьер разбил перегородку в аптеке и убежал: возмутительное видео

Возмутительный инцидент произошел накануне в аптеке Киева. Курьер службы доставки во время общения с кассиршей начал вести себя неадекватно.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября. Его поступок зафиксировали камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры распространили в сети.

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Что произошло в аптеке

На видео видно, как продавщица в аптеке в течение нескольких секунд объясняла что-то курьеру. Далее он кулаком разбил перегородку между ними и выбежал из заведения. После этого мужчина быстро скрылся с места происшествия на своем транспорте.

Агрессивный курьер в аптеке Киева: смотрите видео

Почему работник службы доставки так вел себя и решился на агрессию – пока неизвестно. В сети пишут, что его уже разыскивают правоохранительные органы.

Нападение на магазин на Киевщине

Ранее вооруженный мужчина ограбил магазин в Киевской области. Он зашел и угрожал кассиру пистолетом и даже произвел несколько выстрелов на улице – в сторону водителя грузовика. Впоследствии злоумышленник похитил продукты и скрылся. Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать вора. Им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района.

Текст сообщения с фейсбук-страницы "Киев Оперативный":

"Какой-то неадекватный курьер #Glovo выбил перегородку с кулака в аптеке. Теперь его разыскивают правоохранители. Говорят, что похож на узбека. Наркоту какую-то искал что ли?"