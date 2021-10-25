Інцидент трапився у неділю, 24 жовтня. Його вчинок зафіксували камери відеоспостереження. Відповідні кадри поширили у мережі.

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Що сталося в аптеці

На відео видно, як продавчиня в аптеці протягом кількох секунд пояснювала щось кур'єру. Далі він кулаком розбив перегородку між ними й вибіг із закладу. Після цього чоловік швидко втік з місця події на своєму транспорті.

Агресивний кур'єр в аптеці Києва: дивіться відео



Чому працівник служби доставки так поводився й наважився на агресію – наразі невідомо. У мережі пишуть, що його вже розшукують правоохоронні органи.

Напад на магазин на Київщині

Раніше озброєний пістолетом чоловік пограбував магазин у Київській області. Він зайшов й погрожував касиру пістолетом й навіть здійснив кілька пострілів на вулиці – у бік водія вантажівки. Згодом зловмисник викрав продукти та втік. Поліцейським знадобилося менше ніж година, аби затримати крадія. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району.

Текст допису з фейсбук-сторінки "Київ Оперативний":

"Якийсь неадекватний кур‘єр #Glovo вибив перегородку з кулака в аптеці. Тепер його розшукують правоохоронці. Кажуть, що схожий на узбека. Наркоту якусь шукав чи що?"