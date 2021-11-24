В Киеве агрессивный пилот мопеда устроил гонки с полицией и избил патрульного
Источник:полиция Украины
Чрезвычайный инцидент произошел на днях в Святошинском районе Киева. Водитель нарушил правила дорожного движения и отказался останавливаться по требованию правоохранителей.
Нарушителя полицейские заметили на улице Котельникова. Патрульные подали мужчине сигнал об остановке, однако тот, увидев красный маячок, решил устроить гонки.
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Догнали беглеца довольно быстро, однако тот не предоставил инспектору документы, а схватил его за одежду и начал толкать.
Полицейский получил серьезные травмы
40-летнего нарушителя задержали / Фото полиции Украины
- Правоохранителям пришлось применять в отношении нарушителя силу. Впрочем, мужчина оказался крепким и смог травмировать 26-летнего лейтенанта.
- Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения, который ранее не имел проблем с законом.
- Нарушителя задержали, а пострадавшего с повреждением руки пришлось госпитализировать в больницу. Медики прооперировали пострадавшего.
По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыли уголовное производство. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Если вину фигуранта дела докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.