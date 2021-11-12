В Киеве будут судить гражданку Великобритании, ради денег похитившую латвийца
Источник:прокуратура Киева
Работники прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 49-летней гражданки Британии и двух ее украинских сообщников. Злоумышленников подозревают в похищении латвийца и вымогательстве у него денег.
По данным следствия, иностранка заманила своего друга в Киев, а затем – в Борисполь, где его ожидали другие злоумышленники. 46-летний и старший его на 2 года мужчина силой удерживали потерпевшего в арендованном доме.
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Подозреваемые угрожали мужчине, требуя деньги.
Выбили более 15 тысяч фунтов "долга"
- Следователи выяснили, что злоумышленники избивали латвийца больше суток. Они утверждали, что мужчина должен женщине немалую сумму денег.
- Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел гражданке Великобритании более 15 тысяч фунтов стерлингов.
- Получив деньги, фигуранты уголовного дела отпустили мужчину, а тот сразу обратился в полицию.
Установить личности злоумышленников правоохранителям было не трудно. Они задержали предполагаемых преступников и квалифицировали их действия как незаконное лишение свободы, разбой и вымогательство, совершенные группой лиц.
После задержания подозреваемые не выходили из-под стражи. Если их вину признает суд, мужчинам и женщине грозит от 7 до 12 лет заключения.
Когда именно Бориспольский горрайонный суд начнет рассматривать дела по сути, пока неизвестно.