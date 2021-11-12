За даними слідства, іноземка заманила свого друга до Києва, а згодом – у Бориспіль, де його очікували інші зловмисники. 46-річний та старший його на 2 роки чоловік силою утримували потерпілого в орендованому будинку.

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Підозрювані погрожували чоловіку, вимагаючи гроші.

Вибили понад 15 тисяч фунтів "боргу"

Слідчі з'ясували, що зловмисники били латвійця понад добу. Вони стверджували, що чоловік винен жінці чималу суму грошей.

Побоюючись за своє життя, потерпілий переказав громадянці Великобританії понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Отримавши гроші, фігуранти кримінальної справи відпустили чоловіка, а той одразу звернувся до поліції.

Встановити особи зловмисників правоохоронцям не було важко. Вони затримали ймовірних злочинців та кваліфікували їх дії як незаконне позбавлення волі, розбій та вимагання, вчинені групою осіб.

Після затримання підозрювані не виходили з-під варти. Якщо їх провину визнає суд, чоловікам та жінці загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Коли саме Бориспільській міськрайонний суд почне розглядати справи по суті, наразі невідомо.