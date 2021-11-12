По данным следствия, иностранка заманила своего друга в Киев, а затем – в Борисполь, где его ожидали другие злоумышленники. 46-летний и старший его на 2 года мужчина силой удерживали потерпевшего в арендованном доме.

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Подозреваемые угрожали мужчине, требуя деньги.

Выбили более 15 тысяч фунтов "долга"

Следователи выяснили, что злоумышленники избивали латвийца больше суток. Они утверждали, что мужчина должен женщине немалую сумму денег.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел гражданке Великобритании более 15 тысяч фунтов стерлингов.

Получив деньги, фигуранты уголовного дела отпустили мужчину, а тот сразу обратился в полицию.

Установить личности злоумышленников правоохранителям было не трудно. Они задержали предполагаемых преступников и квалифицировали их действия как незаконное лишение свободы, разбой и вымогательство, совершенные группой лиц.

После задержания подозреваемые не выходили из-под стражи. Если их вину признает суд, мужчинам и женщине грозит от 7 до 12 лет заключения.

Когда именно Бориспольский горрайонный суд начнет рассматривать дела по сути, пока неизвестно.