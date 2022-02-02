В Киеве будут судить полицейских, избивших задержанного ломом

Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора 2 февраля направили в суд два обвинительных акта в отношении четырех полицейских. Правоохранители, по данным следствия, крайне жестоко обращались с задержанными.

Действия полицейских, которые проходят обвиняемыми в деле, следователи признали превышением полномочий. Если злоумышленников признают виновными в суде, им грозит от 3 до 8 лет.

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Кроме того, полицейским могут запретить работу в органах правопорядка на 3 года после окончания наказания.

Били металлическим ломом и заливали газом

Как утверждают в офисе Генпрокурора, одно из производств касается двух киевских полицейских, которые фактически пытали задержанного.

Когда мужчина не сопротивлялся, правоохранители якобы до потери сознания избивали его металлическим ломом по голове и туловищу. После этого фигуранты производства привели потерпевшего в чувство и продолжили бить ногами и руками, а также заламывали мужчине пальцы.

В другом производстве фигурируют патрульные из Кривого Рога, издевавшиеся над двумя задержанными.

Инспекторы полиции избивали мужчин ногами и руками, а также заливали их газом. Один из потерпевших получил повреждения средней тяжести.

Задержали ли кого-то из злоумышленников, а также находятся ли они в должности, в офисе Генпрокурора не сообщили.

Последние преступления с участием полиции в Украине

Превышение служебных полномочий полицейскими, к сожалению, не редкость в нашей стране. За последние несколько лет произошло немало громких преступлений с участием полиции. В частности, убийство Кирилла Тлявова и изнасилование в Кагарлыке. Кроме того, произошло и немало менее резонансных правонарушений. Так, в августе 2021 года в Хмельницкой области полицейские жестоко избили 26-летнего мужчину. В результате инцидента у пострадавшего диагностировали перелом основания черепа и разрыв барабанной перепонки. В ночь с 9 на 10 октября 2021 года патрульные избили водителя, который повернул на красный сигнал светофора.