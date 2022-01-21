В Киеве декоммунизировали парк "Победа"
Источник:Сообщество "Декоммунизация. Украина"
Из входной группы в парк "Победа" в Днепровском районе Киева исчезла советская символика. 20 января с мраморных плит у входа убрали знак ордена "Победа".
Кто именно освободил местных жителей от необходимости каждый раз при посещении парка смотреть на символику страны-захватчика, неизвестно. Сообщение о демонтаже символов разместили в сообществе "Декоммунизация. Украина" в Фейсбуке.
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В заметке активисты не объяснили, то ли они собственноручно демонтировали символику, или это сделали коммунальщики.
Патриоты против названия парка
Так выглядел вход в парк "Победа" до декоммунизации / Фото "Декоммунизация. Украина"
- Судя по фотографиям, ранее на входе в парк "Победа" была мраморная стена с символом ордена в честь победы над немецкими захватчиками.
- После декоммунизации на стене осталось лишь название парка.
- Однако в комментариях к сообщению киевляне отметили, что было бы неплохо переименовать и сам парк, поскольку его название ассоциируется именно с версией российской пропаганды об Отечественной войне.
Киев постепенно декоммунизируют
После принятия закона о признании коммунистического режима аналогичным нацистскому в столице постепенно меняют названия улиц, станций метро и остановок.
Кроме того, с разнообразных объектов снимают символику СССР. Так, 17 января в Киеве исчезла остановка скоростного трамвая Николая Ватутина. Вместо названия в честь палача украинского народа Николая Ватутина станцию назвали именем Шухевича. Соответствующее решение о переименовании в Киевсовете было принято еще в 2017 году.