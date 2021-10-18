В Киеве дерзкие водители устроили гонки с полицией и спровоцировали две аварии – кадры ДТП

В Киеве полицейские были вынуждены устроить погони за двумя нарушителями правил дорожного движения. В конце концов обе закончились авариями. Инциденты произошли 17 октября.

Недобросовестные водители решили устроить гонки с патрульными вблизи метро "Святошин" и в микрорайоне Теремки.

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Безумец на Nissan

Вблизи станции столичной подземки "Святошин" полицейские решили остановить нарушителя на Nissan X-Тrail. Но он проигнорировал требование и лишь нажал на педаль газа.

В конце концов, погоня за наглецом длилась недолго. Ведь уже за 800 метров он столкнулся сразу с несколькими автомобилями. После этого патрульные задержали виновника аварии.



Мужчину, который, убегая от полиции, въехал в несколько чужих авто, задержали / Скриншот видео



Убегая от погони, нарушитель влетел сразу в несколько машин / Скриншот видео

Беглянка из Теремков

Подобная ситуация случилась и на Теремках, однако там полиция ловила женщину. Водитель Toyota Solara на большой скорости пыталась убежать от правоохранителей по улице Уильямса. Чтобы поймать нарушительницу, экипажам пришлось перекрыть движение на соседней улице Максимовича. Впрочем, погоня закончилась из-за столкновения авто беглянки с припаркованным Land Rover Discovery.



Водитель-нарушительница въехала в припаркованный внедорожник / Фото dtp.kiev.ua

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