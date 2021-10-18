Недобросовісні водії вирішили влаштувати перегони із патрульними поблизу метро "Святошин" та в мікрорайоні Теремки.

Актуальне У Дніпрі водій втікав від поліції та влаштував потрійну ДТП: відео погоні

Шаленець на Nissan

Поблизу станції столичної підземки "Святошин" поліцейські вирішили зупинити порушника на Nissan X-Тrail. Але він проігнорував вимогу й лише натиснув на педаль газу.

Зрештою, гонитва за зухвальцем тривала недовго. Адже вже за 800 метрів він зіштовхнувся одразу з кількома автомобілями. Після цього патрульні затримали винуватця автотрощі.



Чоловіка, який, втікаючи від поліції, в'їхав у кілька чужих авто, затримали / Скриншот відео



Утікаючи від гонитви, порушник влетів одразу в кілька машин / Скриншот відео

Утікачка з Теремків

Подібна ситуація трапилася й на Теремках, однак там поліція ловила жінку. Водійка Toyota Solara на великій швидкості намагалася втекти від правоохоронців вулицею Вільямса. Аби спіймати порушницю, екіпажам довелося перекрити рух на сусідній вулиці Максимовича. Втім, гонитва закінчилася через зіткнення авто утікачки з припаркованою Land Rover Discovery.



Водійка-порушниця в'їхала у припаркований позашляховик / Фото dtp.kiev.ua

Гонитва за водієм Nissan біля метро "Святошин": відео