В Киеве до конца дня объявили штормовое предупреждение
24 октября 2021 , 15:58Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В городе объявлен желтый уровень опасности.
Штормовое предупреждение в столице будет действовать до вечера 24 октября.
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Прогнозируют сильный ветер
В Киеве к концу дня возможен сильный ветер со скоростью 15 – 18 метров в секунду, из-за чего синоптики объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.
Из-за штормового предупреждения в КГГА опубликовали основные рекомендации как действовать во время сильного ветра.
- Плотно закрыть окна. Убрать с балкона предметы, которые могут выпасть наружу.
- Если вы оказались на улице, то нужно избегать высоких деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.
- В случае усиления ветра лучше укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
- Не парковать автомобили возле высоких деревьев, особенно тополей.
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