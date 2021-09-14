В Киеве должны провакцинировать не менее 80% педагогов
Источник:Министерство здравоохранения
В Офисе Президента приняли решение о вакцинации педагогов. В Киеве должны сделать прививку 80% работников. Вакцинироваться они должны до 20 сентября хотя бы одной дозой.
Такое решение приняли 13 сентября на селекторном совещании Офиса Президента. Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных медицинских бригад в учебные заведения.
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Учебные заведения смогут работать всегда
Вакцинировать минимум 80% педагогов решили для того чтобы учебные заведения всегда могли функционировать.
Если работникам сделают прививку хотя бы одной дозой, то школы и другие заведения будут работать и в желтой, и в красной зонах.
Мобильные бригады по иммунизации COVID-19 должны провакцинировать педагогов до 20 сентября. Также медики должны провести беседы по прививкам среди коллективов.
Вакцинироваться надо и родителям
- В Минздраве говорят, что вакцинация – это общая ответственность.
- Поэтому вакцинироваться должны все: как работники учебных заведений, так и родители учеников.
- Прививка будет защищать от тяжелого течения коронавируса родителей.
- Вакцинированные взрослые также уберегут своих детей, которые не имеют права делать прививок.
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