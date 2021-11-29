В Киеве дом, где жил Стус, превратился в "сауну" из-за халатности коммунальщиков

В Святошинском районе Киева жители дома пожаловались на аварию, из-за которой живут, будто в сауне. Трое суток подряд подъезд затягивает густым горячим паром. Соответствующее видео обнародовали 29 ноября.

Чтобы бороться с высокой влажностью и невозможностью нормально дышать, люди вынуждены открывать окна на лестничных площадках и двери в подъезд, несмотря на холод на улице.

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Историческое место, о котором забыли ремонтники

Показательно, что аварийный дом на бульваре Академика Вернадского является историческим местом – в свое время там жил легендарный украинский поэт Василий Стус. Впрочем, по словам современных жителей, коммунальщики не торопятся спасать здание.

Нынешняя проблема возникла из-за прорыва трубы горячего снабжения или отопления. Но люди утверждают, что ни сантехник компании, которая управляет домом, ни сотрудники ремонтной службы не сделали еще ничего, чтобы устранить поломку.

Из подвала постоянно идет пар, да такой, что приходится открывать и окна на лестничных площадках, и двери в подъезд. Иначе тогда весь подъезд до 5-го этажа превращается в "сауну". А так приходится постоянно проветривать и одновременно "отапливать" улицу,

– поделился недовольством один из жителей дома.

Также людей возмутило, что недавно коммунальщики во время ремонта труб оставили посреди двора огромную кучу земли, не забросав разрытую яму как следует.

Дом без крыши

Еще одна проблема, на которую обратили внимание жильцы дома, – это проломанный шифер на крыше. По их словам, они неоднократно обращались с жалобами на это, однако компания по управлению никак на них не отреагировала.

В Киеве дом затянуло паром из-за прорыва трубы: видео

Текст публикации "Вартових Еспресо":

В Киеве дом, где жил поэт Василий Стус, уже третьи сутки из-за халатности коммунальщиков превратился в сауну. Это видео в редакцию "Вартових Еспресо" прислал постоянный читатель Юрий.

Как он пишет: "Уже третьи сутки как произошел прорыв трубы то ли горячего водоснабжения, то ли отопления, из-за чего из подвала постоянно идет пар, да такой, что приходится открывать и окна на лестничных площадках, и двери в подъезд. Иначе тогда весь подъезд до 5-го этажа превращается в "сауну". А так приходится постоянно проветривать и одновременно "отапливать" улицу. Ни сантехник компании по управлению, ни коммунальщики из аварийной службы не спешат исправить этот прорыв.

Кроме того, жильцы неоднократно обращались по поводу проломанного шифера на крыше дома, однако компании по управлению безразлично на проблемы жильцов. А еще больше месяца назад коммунальщики разрыли, якобы починили трубы и так и оставили кучу земли".

Интересно, а что по этому поводу думает Святошинская РГА?